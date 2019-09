Schwedenplatz: City-Chef Figl verweigert "Pseudo-Spatenstich"

Die Neugestaltung des Schwedenplatzes in der Wiener Innenstadt hängt in der Warteschleife: 2016 wurde das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs präsentiert, doch seitdem ist wenig geschehen. Laut Stadt ist die Planungsfreigabe des Bezirks ausständig. Bezirksvorsteher Markus Figl ( ÖVP) sieht hingegen Probleme in der Umsetzung und betonte: Für einen "Pseudo-Spatenstich" ist er nicht zu haben.

Bäume, wo Gleise und Busparkplatz sind

Das einstige Siegerprojekt sah mehr Grün auf dem Schwedenplatz bzw. dem angrenzenden Morzinplatz vor - in Form von zusätzlichem Rasen und 160 neuen Bäumen. Hierbei sollten vor allem Ginkgo-Exemplare gepflanzt werden. Durch die Reduzierung von Aufbauten, Schanigärten und Kiosken sollte das Areal übersichtlicher werden. Auch neue Sitzmöbel zum Verweilen waren angekündigt. Im APA-Interview erklärte Figl nun die Gründe, die aus seiner Sicht zum bisherigen Nicht-Baustart beigetragen haben.

Die ehemalige Planungsstadträtin Maria Vassilakou ( Grüne) - das Verhältnis zwischen den beiden war nicht immer friktionsfrei - habe von ihm, Figl, verlangt, "quasi einen Spatenstich dort zu machen und einen ganz kleinen Mini-Teil umzusetzen: "Ohne, dass garantiert ist, dass auch das Gesamt-Projekt umgesetzt wird." Konkretes Hindernis sind etwa die angekündigten neuen Bäume: Diese seien dort vorgesehen, wo sich derzeit Gleise der Wiener Linien, eine Tankstelle sowie ein Busparkplatz befinden, so Figl.