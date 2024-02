Das große Bangen: Wenn Eltern auf den Schulplatz warten

Ein anderer Freund wurde von den Eltern gleich an einer Privatschule angemeldet. Die Eltern wohnen in einem Bezirk mit hohem Migrationsanteil und wollten ihr Kind nicht dort in die Schule geben. „400 Euro bezahlen sie im Monat für Schulgeld, Mittagessen, Frühbetreuung und Hort, der allerdings nur bis 14.30 Uhr geht. In zwei Jahren kommt der kleine Bruder dazu. Das sind 800 Euro im Monat, nicht jeder kann oder will sich derartige Summen leisten“, meint der Vater.

In eine Privatschule wollte Anna N. ihre Tochter eigentlich nicht schicken. Sie hat vor zwei Jahren erlebt, was es heißt, eine Schule zugeteilt zu bekommen, die man als Brennpunktschule bezeichnet: „An dieser gibt es seit Jahren Klassen mit bis zu 100 Prozent Migranten, was nicht nicht per se das Problem ist – auch in den beiden anderen Schulen wäre der Migrantenanteil hoch, doch die Eltern sind dort bildungsaffin.“

Zweiter Anlauf

Eine positive Erfahrung hat hingegen heuer Mutter Marie W. gemacht. Vor zwei Wochen hatte sie das Schreiben aus der Bildungsdirektion im Briefkasten: „Wir waren mit der uns zugewiesenen Schule nicht sehr glücklich – vor allem, weil die Hortsituation für uns als Eltern, die beide Vollzeit arbeiten, dort nicht optimal ist“, erzählt sie.

Sie hat umgehend bei der Abteilung Schülerstromlenkung der Bildungsdirektion angerufen – „die Dame dort hat mich beruhigt und gemeint, dass es immer wieder zu Verschiebungen kommt und Plätze frei werden“. Dennoch hat die Mutter zwei Wochen lang gezittert. Bis gestern – da bekam sie ein Mail: „Sie haben den Platz in ihrer Wunschschule erhalten.“

Hintergrund: Über die Aufnahme entscheidet nicht mehr die Direktion

Erstmals entscheiden heuer in Wien nicht die Schulleitungen darüber, ob sie ihr Kind an ihrer Schule aufnehmen – das macht die Abteilung für Schülerstromlenkung in der Bildungsdirektion.

Die Kriterien der Zuweisung definiert das Wiener Schulgesetz (§ 46, Abs. 2): Kriterien sind der Schulweg sowie Geschwister, die schon in der Schule sind. Einen Platz gibt es aber nur dann, wenn der Standort die räumlichen Kapazitäten hat und es „schulorganisatorisch“ möglich ist.

Auch wer noch keinen Platz an der Wunschschule hat, kann hoffen – immer wieder gibt es Abmeldungen und somit neue Chancen für Eltern. „Wir arbeiten noch bis zum Schulbeginn daran, möglichst vielen Familien einen Platz in der Wunschschule oder der zweitgenannten zu ermöglichen“, heißt es bei der Bildungsdirektion.

Fast 15 Prozent in die Vorschule

In die Vorschule Auch die Schulreifeprüfung, die heuer erstmals nach der Einschreibung erfolgt, kann noch einiges ändern. Immerhin sind in Wien jährlich rund 3.000 Kinder nicht schulreif und kommen in der Folge in eine Vorschulklasse. Warum man diese Schulreifeprüfung erst nach der Zuweisung macht, erklärt man in der Bildungsdirektion so: „Wir wollen, dass die Kinder diesen Test in der Schule machen, in die sie nachher gehen – da haben sie gleich einen anderen Bezug zum Standort.“

Alle schulpflichtigen Kinder müssen zu dieser Prüfung – auch die in Privatschulen oder die, die zu Hause unterrichtet werden. Dabei werden auf spielerische Weise die sprachliche Kompetenz, die körperliche und sozial-emotionale Reife getestet.

Das sind zum Beispiel Koordinationsübungen, bei denen die Kinder die rechte Hand aufs linke Knie legen. Oder Sprachtests, bei denen die Kinder anhand von Bildern Geschichten erzählen sollen. Das alles passiert in der Schule, und die Eltern erhalten unmittelbar eine Rückmeldung von der Schule.