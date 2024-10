Belastete Jugendliche: Wiener Schulen bekommen Psychologen-Teams

Etwas, das sich vor allem auch an den Schulen bemerkbar macht.

„Besonders häufig haben wir es mit Ängsten, Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen zu tun, aber auch mit Mobbing und massivem provokanten Verhalten während des Unterrichts“, sagt die klinische Psychologin Ardjana Gashi zum KURIER. Sie hat im Pilotprojekt „Klipsy School“ des Psychosozialen Dienstes (PSD) mitgewirkt, bei dem Pflichtschüler in Favoriten betreut worden sind. Die Expertise, die dort gesammelt wurde, fließt nun in ein neues Projekt der Stadt Wien ein: Das psychosoziale Unterstützungsangebot an Pflichtschulen wird nun massiv ausgebaut.