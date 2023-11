22-Jähriger drehte vor Schule in Wien-Simmering durch

Ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger hat am Freitag aus unbekannten Gründen vor einer Schule in Wien-Simmering herumgeschrien, einen Vater mit zwei Kindern sowie einen weiteren Zeugen attackiert und ihn am Bein verletzt. Auch auf die alarmierten Polizisten ging der Mann los.

