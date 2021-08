Schuldirektion zieht bald in historisches Tröpferlbad

Nur wenige Tropfen

Für all jene, die in ihren Wohnungen keine Duschen hatten, gab es früher in Wien die Volksbäder und die sogenannten Brausebäder. Man nannte sie Tröpferlbäder: Da so viele Menschen die städtischen Hygiene-Einrichtungen gleichzeitig nutzten, kamen meist nur Tropfen aus den Duschköpfen. An diese Zeit erinnerte etwa auch das ehemalige Volksbad in Währing in der Klostergasse 27. Man konnte dort saunieren für 10,60 bis 13 Euro. Brausen kostete bis zu 2 Euro.