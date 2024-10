"Rafael durfte nur drei Monate alt werden": Vater wegen Mordes angeklagt

Rafael war ein absolutes Wunschkind. Als er im November des Vorjahres in Wien zur Welt kam, war die Freude groß. Doch der Säugling wurde nur drei Monate alt. Im vergangen Februar starb er an den Folgen eines Schütteltraumas.

Am Dienstag ist nun der 29-jährige Vater des Babys (vertreten von Astrid Wagner) wegen Mordes angeklagt. "Der heutige Fall ist schrecklich. Bleiben Sie in den nächsten zwei Verhandlungstagen stark", sagt die Staatsanwältin zu den Geschworenen im Landesgericht für Strafsachen in Wien. Der Fall sei nicht nachvollziehbar, aber "ein Mord braucht kein Motiv", sagt die Staatsanwältin.

Nicht geständig

Der Angeklagte - ein Serbe, der in Wien lebt - bestreitet, etwas mit dem Tod seines Sohnes zu tun zu haben und schiebt die Schuld auf die Ärzte der Klinik Ottakring, die seinem Kind das Leben retten wollten: "Sie sind Verbrecher und biegen alles so zurecht, damit sie davonkommen", erklärte er in einer Einvernahme.