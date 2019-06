Schüler erniedrigt: Mobbing-Lehrerin bleibt suspendiert

Die Suspendierung einer Lehrerin an einer AHS in Wien-Währing, der seit 2013 Erniedrigung von Schülern vorgeworfen wird, war rechtens. Die Disziplinarkommission hat die Maßnahme laut Wiener Bildungsdirektion bestätigt und muss nun über mögliche Konsequenzen - von Geldstrafe bis zu Entlassung - entscheiden. Die Lehrerin darf vorerst nicht unterrichten, sie hat vier Wochen Zeit für einen Einspruch.

Schüler über Jahre systematisch erniedrigt

Die Pädagogin soll Schüler über Jahre systematisch erniedrigt haben, außerdem wird ihr Willkür bei der Notenvergabe vorgeworfen. Die ersten Vorwürfe wurden in der Bildungsdirektion 2013 dokumentiert. Sie musste deshalb in der Vergangenheit bereits verpflichtend an einer Schulung der Sozialkompetenz teilnehmen.