Schönbrunner Elefanten knabbern an Weihnachtsbaum

Die Afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn haben am Dienstag wieder Christbaumzweige für die ganze Herde zum Frühstück bekommen. Die Tanne aus dem Bundesforste-Forstbetrieb Steyrtal in Oberösterreich, die zuvor den Kultur- und Weihnachtsmarkt Schönbrunn zierte, wurde heute gefällt und an die fünfköpfige Elefantenherde übergeben. "Diese hatte sichtlich Spaß mit der bereits traditionellen winterlichen Überraschung", hieß es in einer Aussendung des Zoos.

Kreative Beschäftigung

Elefantenkuh Numbi wagte sich demnach als erste mutig an die duftende Tanne heran. Mit einem kleinen Ast flitzte sie zu Elefantenkuh Tonga und ihren Töchtern Mongu und Iqhwa zurück. Elefantenbulle Tembo stürzte sich dann kurz darauf in das holzige Abenteuer. Gemeinsam knabberten und zupften sie alle neugierig an Nadeln und Ästen und zogen das stachelige Gehölz durch die Anlage. "Der unbehandelte Baum dient den Elefanten vor allem als kreative Beschäftigung. Sie schaben die Rinde herunter und nutzen ihn beispielsweise auch als Kratzbaum. Eine willkommene Abwechslung für unsere Elefantenherde", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.