Verkehrskollaps bei Auto und Öffis

Am schlimmsten traf es Einpendler aus dem Süden. Auf der Tangente krachten drei Pkw und ein Klein-Lkw auf Höhe Ausfahrt Simmering zusammen. Die Blech-Karawane staute sich auf der A 2 bis Traiskirchen. Selbst altgediente Verkehrsexperten wie Gerhard Koch vom ÖAMTC konnten sich an einen 20-Kilometer-Stau auf der „Süd“ nicht erinnern: „Rekordverdächtig ist diese Staulänge in jedem Fall.“