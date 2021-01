Schneefälle im Osten Österreichs - auch in Wien

Nur Anfang Dezember war Frau Holle bisher in diesem Winter im Raum Wien tätig. Am Drei-Königs-Tag sind nun die erwarteten Schneefälle eingetreten, die der Bundeshauptstadt stellenweise eine leichte Schneedecke bescherten. In der Innenstadt konnte sich der Schnee hingegen kaum halten.



Dichte Wolken eines Italientiefs brachten über Nacht häufig Schneefall. In tiefen Lagen können anfangs auch noch Regen oder Schneeregen auftreten. Bis Mittag soll sich der Niederschlag noch mehr in den Norden und Osten verlagern.

Die weitere Prognose der ZAMG-Meteorologen: Von kurzen Schneeschauern abgesehen verläuft der Nachmittag von Osttirol ostwärts sowie in Vorarlberg und Tirol häufig trocken. Mitunter lockert die Wolkendecke örtlich sogar auf. Bis zum Abend lässt schließlich auch von Salzburg ostwärts der Schneefall nach. Es ziehen dann auch hier nur noch einzelne kurze Schneeschauer durch. Der Südwest- bis Westwind weht schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen minus 1 bis plus 6 Grad.