Schneechaos im Süden: Bundesheer räumt in Kärnten Dächer ab

In Oberkärnten und in den Karawanken war die Lawinengefahr am Dienstag als "erheblich" angegeben - Stufe drei der fünfteiligen Skala. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) soll es in der Nacht auf Mittwoch erneut schneien. Vor allem entlang der südlichen Landesgrenze und in Unterkärnten seien bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich, so die Prognose. In den Tagen darauf sollen keine weiteren Niederschläge folgen.