Die Heiligen Drei Könige bringen Schnee

Schnee, Schnee und noch einmal Schnee. In Osttirol und dem benachbarten Oberkärnten brachte der Dezember in vielen Orten neue Rekorde – allen voran in der Tiroler Bezirkshauptstadt Lienz: Dort war der letzte Monat des Jahres 2020 mit mehr als acht Mal so viel Niederschlag wie im langjährigen Durchschnitt der nasseste und schneereichste der Messgeschichte.

Entsprechend groß sind die Lasten auf den Dächern Osttirols. In Lienz und Matrei hielten die Dächer von zwei Gebäuden dem Druck nicht mehr Stand und stürzten ein.