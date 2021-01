Nach schweren Rodelunfällen: Verband will Helmpflicht

Und bekannt wurde, dass im steirischen Steinhaus am Semmering eine 22-jährige Rodlerin schwer stürzte. Auch sie wird mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen – ebenso wie eine 47-Jährige, die sich in Kirchdorf in Tirol bei einem Rodelunfall lebensgefährliche Verletzungen zuzog.

2.200 Rodelunfälle jährlich

Unfälle wie diese ereignen sich in Österreich laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rund 2.200 Mal pro Jahr. Im Schnitt enden zwei davon tödlich.

Wesentlicher Grund für die Unfallzahlen: „Rodel-Risiken werden oft unterschätzt“, sagt Johanna Trauner-Karner, Expertin für Sportprävention beim KFV, im KURIER-Gespräch.

Das harmlos wirkende Rodeln sei eine der gefährlichsten Sportarten überhaupt. Die häufigsten Verletzungen sind laut Daten des KFV aus dem Jahr 2017 mit 60 Prozent Knochenbrüche sowie Prellungen (20 Prozent) – neun Prozent sind Kopfverletzungen.

Risiko ab 10 km/h

Um das Risiko, das mit der Schlittenfahrt einhergeht, zu veranschaulichen, hat das KFV vor Kurzem mit der TU Graz mit Computersimulationen Rodelunfälle untersucht.

Das Ergebnis: Bei Kindern, die ohne Helm rodeln, besteht bereits ab einer Geschwindigkeit von 10 km/h ein erhebliches Risiko für schwere Kopfverletzungen. Ab 20 km/h haben Erwachsene ohne Helm „keine Chance“, sagt Trauner-Karner.

Für die Expertin ist daher „Schutzausrüstung besonders wichtig“. Vor allem, was den Helm angeht, brauche es „mehr Bewusstseinsbildung“.