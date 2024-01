"Schnee" im Norden Wiens: Was hinter dem seltenen Phänomen steckt

Damit der Kunstschnee produziert wird, müssen verschiedene Parameter erfüllt werden: "Es braucht dafür eine flache Kaltluftschicht in Bodennähe, mit Nebel bzw. Hochnebel. Die Obergrenze des Nebeln in Wien war in der Nacht auf Mittwoch sehr tief. Die Nebelschicht ist dann genau in dem Höhenniveau, wo die höheren Industrieanlagen ihre Wasserdampf- und Kondensationskerne emittieren. Und damit wird die Hochnebelschicht direkt von den Industrieanlagen beeinflusst", erklärt Zimmermann.

Industrieschnee ist nicht gesundheitsschädlich

Das Phänomen sei grundsätzlich sehr kleinflächig. "In Wien waren etwa der erste, zweite und dritte Bezirk vom Industrieschnee betroffen, aber auch in Floridsdorf hat man stellenweise weiße Flächen gesehen". Für die Gesundheit ist der Kunstschnee nicht schädlich. "Da müsste man schon große Mengen davon essen oder trinken, dass man Effekte spüren würde. Aber so kann man den Schnee genießen wie jeden anderen auch."

