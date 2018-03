Schlagabtausch um Wiener Krankenhaus Nord

Eine fehlerhafte Vermessung des Rohbaus, Schimmelbildung an der Fassade und unrichtige Ausführungspläne: Mit Fehlern wie diesen soll das Architektenteam beim Pannen-Projekt Krankenhaus Nord einen Schaden von über 30 Millionen Euro verursacht haben. Das berichtete die Kronen Zeitung am Wochenende unter Berufung auf das Gutachten eines Sachverständigen. Der leitende Architekt Albert Wimmer wies die Vorwürfe am Montag scharf zurück: „Ich kann keinen der genannten Kritikpunkte akzeptieren“, sagt er zum KURIER.

Bei dem Gutachten handle es sich erst um eine „Diskussionsgrundlage“, die Zuweisung von Fehlern an Verantwortliche würde noch fehlen, betont Wimmer. „Da werden Sachen vermischt.“ Für die verspätet abgelieferte Statik-Planung könne er zum Beispiel nicht verantwortlich sein, da er gar nicht befugt sei, eine derartige Leistung zu erbringen.