Schlag gegen Drogenkriminalität: Ermittler forschen Dealer und Hanfzucht aus

Den Beamten des Landeskriminalamts Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), ist es bereits Mitte Juli gelungen, einen Suchtmitteldealer festzunehmen, als dieser gerade Drogen (vermutlich Heroin) an zwei Männer im Alter von 32 und 40 Jahren verkaufen wollte.

Nach der Festnahme im Bereich U6 Station Thaliastraße in Wien-Neubau durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 19-jährigen Tatverdächtigen. Es konnten 1.825 Euro in bar sowie rund 285 Gramm Suchtmittel sichergestellt werden.

Hanfzucht in Meidling

Vergangenen Montag schlugen die Ermittler erneut zu. In der Ratschkygasse in Wien-Meidling konnte die Einsatzgruppe eine Wohnung ausforschen, in welcher sich 240 Marihuanapflanzen befanden. Die Pflanzen sowie das dafür benötigte Equipment wurden sichergestellt. Ein 49-jähriger Mann, welcher sich in der Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen.

