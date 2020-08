Prügelattacke am Donaukanal: Opfer gestorben

Nach einem ungeklärten Vorfall in der Nacht auf Sonntag am Donaukanal, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie der KURIER berichtete, wurden gegen 6 Uhr die Einsatzkräfte von Passanten verständigt, weil zwei Männer mit stark blutenden Wunden auf dem Treppelweg in der Nähe der U2-Station Schottenring gefunden worden waren.

Der schwerverletzte 25-Jährige, der in einem Wiener Spital behandelt wurde, ist am Donnerstag an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag der APA mit. "Wir ermitteln jetzt wegen Mordes", betonte er. Der oder die Täter sind weiterhin unbekannt.

Ein zweiter Verletzter konnte sich an den Vorfall nicht erinnern, Zeugen wurden noch gesucht

Täter auf der Flucht

Ein Unbekannter soll die beiden attackiert haben. Ein 25-Jähriger erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er seitdem in Lebensgefahr schwebt. Ein 48-jähriger Österreicher erlitt bei der Attacke Prellungen, außerdem wurden ihm zwei Zähne ausgeschlagen. Der Täter ergriff nach dem Vorfall die Flucht.