Schizophrener Corona-Leugner wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Er sollte den österreichischen Ableger der Schweizer Corona-Leugner "Freiheitstrychler" aufbauen, jetzt muss er in eine Psychiatrie. Ein 22-jährier Schweizer wurde im Jänner am Kremser Landesgericht verurteilt, weil er Buben in Österreich missbraucht und Kinderpornografie produziert haben soll.

Die Mutter eines 12-Jährigen hatte sich laut Tagesanzeiger an die Kremser Polizei gewandt, weil ihr die enge Beziehung zwischen dem 22-Jährigen und ihrem Sohn verdächtig vorgekommen war.

Mehrere Buben wurden Opfer

Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Mann, der seit einigen Monaten in Niederösterreich in einem Wohnwagen lebte, den Buben schwer sexuell missbraucht haben soll. Andere Buben im Alter von acht bis zehn Jahren soll er per WhatsApp gezwungen haben, ihm pornografische Aufnahmen von sich selbst zu schicken.

Später dürfte er den Kindern damit gedroht haben, die Bilder und Videos zu veröffentlichen und so weitere Aufnahmen erzwungen haben.