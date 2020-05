Scheidung, Geld waren Mordmotive

Ins Fenster der Wohnung haben Nachbarn Kerzen und rote Rosen gestellt. Was sich Sonntagfrüh in der Montleartstraße abgespielt hat, kann noch keiner so recht verstehen. Der 44-jährige Tayfur C. soll, wie berichtet, seine 43-jährige Ehefrau mit mehreren Küchenmessern erstochen haben. Als der 20-jährige Sohn zu Hilfe eilen wollte, wurde auch er schwer verletzt. Das Motiv für die Tat dürfte ein Streit ums Geld gewesen sein.

Als Masseur dürfte Tayfur nicht allzu erfolgreich gewesen sein. Er hatte sich in einem Fitnesscenter eingemietet. Doch nach wenigen Wochen verließ er es schon wieder. Auch seinen Nachbarn bot er medizinische Massagen an. „Er war sehr freundlich. Die ganze Familie war vorbildlich integriert“, sagt Nachbar Norbert Perl. „Wir haben nie gemerkt, dass es Streit gegeben hat. Das kommt für uns aus heiterem Himmel.“ Perls Frau hatte Sonntagfrüh Schreie gehört. „Der Mann ist draußen gestanden und hat um Hilfe gerufen.“ Dann sei schon die WEGA gekommen und habe ihn festgenommen. Der schwer verletzte Sohn sei vor der Eingangstür gekniet.

Laut Polizei plagten die Familie Geldsorgen. Es gab Streit darüber, wie die Ausbildung der Kinder finanziert werden sollte. Da dürfte Tayfur C. die Nerven weggeschmissen haben. Er holte drei Küchenmesser und attackierte seine Frau tödlich. „In der Einvernahme gab er an, dass er nicht wollte, dass es so weit kommt. Er sagte, er hat damit seine Familie ausgelöscht“, sagt Polizei¬sprecherin Camelia Anssari.