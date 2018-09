Schausteller sollen Wunschliste an Rathaus-Beamte schreiben

Vorsichtig optimistisch zeigen sich die Schausteller des Böhmischen Prater nach einem Gespräch mit dem Immobilienmanagement der Stadt ( MA69) am Dienstag. Dort ging es einmal mehr um die neuen Pachtverträge für die Unternehmer – die den ersten Vertragsentwurf Anfang des Jahres kollektiv abgelehnt hatten. Nun könnte man einer Einigung aber einen Schritt näher sein. Denn die Beamten signalisierten Diskussionsbereitschaft.

Wie berichtet, liefen die alten Pachtverträge mit 31. Dezember 2017 nach zehnjähriger Laufzeit aus. Seither hängen die Schausteller des kleinen Vergnügungsparks, der kommendes Wochenende sein 135-jähriges Jubiläum feiert, quasi in der Luft. Einen ersten Vertragsentwurf empfand die Handvoll Unternehmer jedoch als unzumutbar. Unter anderem weil darin eine dreimonatige Kündigungsfrist sowie wetterunabhängige Öffnungszeiten vorgesehen waren.

Diese beiden Punkte wurden mittlerweile zwar abgewendet, wie Bezirksvorsteher Marcus Franz ( SPÖ) dem KURIER berichtete. Eine Reihe anderer Anliegen der Schausteller fanden bis dato allerdings keine Berücksichtigung – weshalb die Unternehmer nach wie vor die Unterschrift verweigern.

Um Bewegung in die Sache zu bringen, wurde nun das weitere Prozedere besprochen: So sollen die Schausteller eine Liste ihrer Forderungen an die MA69 übermitteln. Dann werde man die einzelnen Punkte prüfen und eruieren, was in den neuen Pachtvertrag noch eingearbeitet werden kann und was nicht.