Wiener Schatzgeschichten: Was die Pummerin mit Riesenkäse zu tun hat

In der Geschichte "Donau Drachen" geht es um Drachen in Wiener Brunnen. Nebenbei wird das Wiener Kanalsystem erklärt. Und man erfährt, wo Wiens erste Postzentrale beheimatet war: in der Wollzeile.

In "Des Kaisers neueste Kleider" wird Hans Christian Andersens Märchen "Des Kaisers neue Kleider" neu - wienerisch - interpretiert.

Was dieses Buch von anderen Kinderbüchern unterscheidet?

Im ersten Teil des Buches verarbeiten die Autorin und der Autor historische Fakten zu kinderfreundlichen Erzählungen, den "Schatz-Geschichten". Und diese Geschichten sowie die Illustrationen sind gespickt mit Hinweisen, die wienerischer nicht sein könnten.

Danzer im Kinderbuch

"Jö schau", sagt zum Beispiel ein Bürger (mit blondem Haar und Gitarre), als der Kaiser in "Des Kaisers neueste Kleider" nur in Unterhosen zum Volk spricht - ein Cameo-Auftritt von Georg Danzers Lied "Jö schau" also.

Und: All die historischen Fakten und jene zu Wien sind zum Nachlesen im "Schatzlexikon" zu finden, das sich im hinteren Teil des Buches befindet.

Info: "Asagan - Echte Schatzgeschichten", 112 Seiten, 25 Euro. Zu kaufen etwa in der Buchhandlung Herder in der Wollzeile (Montag bis Freitag 9.30 bis 18.30, Samstag 9.30 bis 18 Uhr) oder über den Webshop www.asagan.at.