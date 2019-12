Sagenhafter Stadtführer: Wo in Wien der Lindwurm schnarcht

Ein tiefes Scharren hallt durch den diesigen Wald am Rande der Dollwiese in Ober Sankt Veit. So laut, dass die pfeifenden Vögel und der nieselnde Regen scheinbar verstummen. Das Geräusch ist durchdringend. Als ob hier, am Rande des Lainzer Tiergartens, gerade ein Monster erwacht wäre.

Nur wenige Meter weiter die Entwarnung: Ein Mann in orangefarbenem Overall zieht einen großen Container über den Schotterweg. Es ist die Müllabfuhr. Fürchten muss sich hier also niemand. Zumindest heute.

Im Mittelalter verschwanden an dieser Stelle Männer, Frauen und Kinder. Spurlos. Denn in einer Linde hauste ein grausames Monster: ein Lindwurm mit sieben Köpfen. Und mit großem Appetit.