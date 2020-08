Scharfe Kritik nach Selfies bei tödlichem Rettungseinsatz

Der Einsatz eines ÖAMTC-Rettungshubschraubers am Dienstag in Wien-Favoriten sorgt für große Aufregung. Denn während die Wiener Berufsrettung um das Leben eines 55-jährigen Mannes kämpfte, der in seinem geparkten Auto einen - leider tödlichen - Herzinfarkt erlitt, posierten Schaulustige für Selfies und machten Fotos vom Rettungseinsatz, wie die Gratiszeitung Heute berichtete.

Belegt wird das durch das Foto eines Heute-Lesereporters, auf dem deutlich zu sehen ist, wie sich eine Frau mit Kinderwagen vor dem Hubschrauber in Szene setzt und weitere Personen mit ihren Smartphones herumlaufen