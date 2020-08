Favoriten: Mutmaßliche Ladendiebin attackierte Ladendetektiv

Am Mittwoch gegen 12 Uhr verständigte der Ladendetektiv einer Drogeriefiliale in der Favoritenstraße die Polizei und gab an, soeben eine Frau beim Diebstahlsversuch eines Parfums beobachtet zu haben.

Als er die Dame anhalten wollte, soll die die Frau versucht haben, den Ladendetektiv mit Tritten und Schlägen zu attackieren, um dann zu flüchten.

Der Fluchtversuch scheiterte allerdings. Als die Polizei eintraf, zeigte sich die Frau geständig. Sie wurde vorläufig festgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.