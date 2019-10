Sanierung der Wiener Spitäler: „Maßnahmen kommen viel zu spät“

Scharfe Kritik übt Weismüller an den enorm langen Bauzeiten, die für einzelne Standorte in dem Konzept vorgesehen sind. Im Wilhelminenspital zum Beispiel soll von 2025 bis 2039 gebaut werden. „Das ist den Patienten und den Spitalsmitarbeitern nicht zumutbar und liegt offensichtlich daran, dass man nicht bereit ist, schnell eine größere Summe Geld in die Hand zu nehmen.“ Wobei hier die Verantwortung laut dem Kammerfunktionär weniger beim Krankenanstaltenverbund liege als bei der Wiener Stadtpolitik.

Er glaubt auch nicht, dass es genügen wird, bis 2030 die derzeitige Bettenzahl beizubehalten, wie es in den Planungen vorgesehen ist. „Schon jetzt haben wir kein Übermaß an freien Betten. Und Wien hat ein starkes Bevölkerungswachstum.“

Aus der vorliegenden „Ziel- und Gesamtplanung“ geht auch hervor, welche Spitäler künftig welche medizinischen Leistungen anbieten sollen.