Sanierung der Justizanstalt Josefstadt: Kritik an Zuständen reißt nicht ab

Die Kritik an den aktuellen Zuständen in der Justizanstalt (JA) Josefstadt wird nicht weniger. Bekanntlich wird neben dem Wiener Landesgericht für Strafsachen derzeit auch die angeschlossene JA saniert. Die Volksanwaltschaft zeigte sich bereits in der Vergangenheit besorgt, da die Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden und für die Insassen - insbesondere psychisch kranke Häftlinge - eine enorme Belastung bedeuten.