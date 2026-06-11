Wiener G'schichten: Saisonaler Spurwechsel

Achtung, wir Saisonradler kommen. Während die witterungsfesten bei Tiefsttemperaturen, Schnee und in Wien seltenem Eis mit ihrem Spritzschutz und Windjacken die Stellung gehalten haben, fluten seit der 20-Grad-Grenze auch wir Mimosen wieder die Radwege. Nein, ich korrigiere, wir fluten nicht, wir verstopfen die Wege, die auf die „Insel“ führen. Wer es den Zig-Tausenden anderen Menschen (und mir) an heißen Wochenenden gleichtut und auf die Donauinsel flüchtet, fühlt sich ab der Urania oder dem Praterstern wie beim Start der Tour de France. Im Millimeter-Abstand schieben wir Radlerinnen und Radler uns ungeduldig über die viel zu engen Radwege Richtung Donau. Wir suchen nach sich auftuenden Lücken, um die Vorderen zu überholen oder zumindest nicht ausgebremst zu werden. Bei jeder Ampel entsteht Stau, jede neue Grünphase löst einen kurzen Adrenalinstoß aus. Aggressives Fahren ist angesagt. Wie ordnet sich das Chaos neu? Wer bremst, verliert und wer abbiegen will, hat Pech? Es herrscht Überbevölkerung auf den Radwegen. Bei Schweinen oder Wanderheuschrecken führt dieser extreme Stress zu Kannibalismus, am Radweg zu Pöbeleien und Schweißausbrüchen.