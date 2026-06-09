Europas fahrradfreundlichste Städte - warum Wien nicht in den Top 10 ist

In Wien läuft derzeit die Radwegoffensive 2026. Anderswo ist man bereits weiter.

Die niederländische Stadt Utrech gilt derzeit als die fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Fast jede dritte Strecke wird dort mit dem Rad zurückgelegt. Möglich wurde das durch jahrzehntelange Investitionen in sichere, durchgängige Radwege, riesige Fahrradparkhäuser und eine Stadtplanung, die das Fahrrad konsequent in den Mittelpunkt stellt.

In Wien steigt Autoverkehr

Ganz so weit ist Wien noch nicht. Im Ranking belegt man Platz 19. Wer am Rad sitzt, merkt: Hier hat das Auto oft noch Vorrang - auch im übertragenen Sinne. Mit der Radwegoffensive 2026 setzt die Stadt ihr Ausbauprogramm bereits im sechsten Jahr fort. Geplant sind 33 neue Projekte und rund 12,5 Kilometer zusätzliche Radverkehrsinfrastruktur. Im Fokus stehen Lückenschlüsse, neue Hauptachsen sowie klimafitte Straßenräume mit mehr Grünflächen und Bäumen. In der Leopoldstadt wird auf der Oberen Donaustraße ein 410 Meter langer, neuer 2-Richtungsradweg gebaut und damit eine direktere Verbindung zwischen Rembrandtstraße und Scholzgasse geschlossen. Die Landstraßer Hauptstraße wird Schritt für Schritt neugestaltet. Der öffentliche Verkehr und der Kfz-Verkehr bleiben weiterhin möglich. Gleichzeitig entstehen neue Radwege. Im Zuge der Verlängerung der Linie 18 wird die Radinfrastruktur weiter ausgebaut: Ein 2-Richtungsradweg wird 2026 auf der Würtzlerstraße zwischen Markhofgasse und Erdbergstraße errichtet.

Der Unterschied zu Utrecht liegt vor allem im Radverkehrsanteil und in der Konsequenz der Stadtplanung. Während das Fahrrad in Utrecht für viele Menschen das wichtigste Verkehrsmittel ist, befindet sich Wien noch in einer Aufholphase. Laut Modal Split waren im Vorjahr 33,6 Prozent der Verkehrsteilnehmer in Wien auf Alltagswegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, 30 Prozent gingen zu Fuß, aber nur 10,5 Prozent fuhren mit dem Rad. Der Anteil des Pkw-Verkehrs lag bei 24,9 Prozent - und ist damit noch gestiegen.