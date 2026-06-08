Was tun gegen Badeunfälle?

Im Schnitt ertrinken in Österreich pro Jahr rund 42 Menschen. Das zeigt die Todesursachenstatistik der vergangenen zehn Jahre. Bei der durchschnittlichen Opferzahl pro Jahr steht Wien an dritter Stelle. Erst kürzlich ist es in der Neuen Donau wieder zu einem Badeunfall gekommen, ein 27-Jähriger ist nach dem Sprung von einem Boot nicht wieder aufgetaucht. Einen Grund dafür gibt es noch nicht. Die Obduktion ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Eines steht aber schon fest: Der Fall passt in die Statistik. Die Hälfte der Opfer von tödlichen Badeunfällen ist zwischen 15 und 64 Jahre alt. Und genau an diesem Punkt würde das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) mit der Prävention ansetzen. „Die Stadt Wien hat in den vergangenen Jahren schon sehr gute Schritte gesetzt“, sagt Johanna Trauner-Karner vom KFV. Lücken gebe es allerdings noch bei Frauenschwimmkursen und den Schwimmkursen für ältere Kinder ab elf Jahren, etwa in der Mittelschule. Vor allem für Letzteres brauche es „ein strukturiertes Programm“, sagt Trauner-Karner. „Da sehen wir großen Bedarf.“