Großeinsatz auf der Neuen Donau wegen "ertrinkender Person"

Die erste Hitzewelle der Stadt hat zahlreiche Wienerinnen und Wiener auch an die Neue Donau gelockt. Dort ist es am Montagnachmittag offenbar zu einem Zwischenfall gekommen.

Denn gegen 15.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr "wegen einer ertrinkenden Person" in der Neuen Donau alarmiert. Sofort wurde ein Großeinsatz ausgelöst. Derzeit kreisen Hubschrauber über der Donau, auf dem Wasser sind Rettungsboote im Einsatz, Taucher suchen nach der Person.

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