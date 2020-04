Sängerknaben in der Krise: Steigt die Stadt Wien ein?

Knapp eine Woche ist es her, dass Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) das städtische Beteiligungsprogramm für coronabedingt ins Trudeln geratene Firmen präsentierten. Wie berichtet, will sich die Stadt über eine eigene Gesellschaft auf freiwilliger Basis mit bis zu 20 Prozent bzw. maximal einer Million Euro temporär bei in Not geratenen Unternehmen beteiligen.