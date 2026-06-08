Sachverständiger prüft Schiffe von Wiener Kult-Kapitän

Zwei Schiffe sind im April in der Donau gesunken. Seitdem liegt der Fokus wieder vermehrt auf Kult-Kapitän Franz Scheriau und seiner Schiffsammlung, der KURIER hat berichtet. Besonderes Augenmerk legt dieser Tage ein Sachverständiger auf die an der Donaulände (zum Teil an Land) liegenden Schiffe.

Im Zuge eines nun eingeleiteten Beweismittelverfahrens soll er herausfinden, in welchem Zustand sich die Schiffe befinden – und weshalb zwei davon gesunken sind. Einmal sei der Sachverständige schon vor Ort gewesen, sagt Franz Scheriau. Einen zweiter Besuch sei noch ausständig. Dass ein Sachverständiger ein Gutachten erstellt, bestätigen sowohl der Hafen Wien als auch Manfred Schiffner, dem Anwalt von Scheriau.

Unerfüllbare Forderung

Wie die Zukunft des Kult-Kapitäns aussehen wird, hängt also wohl noch vom Ausgang des Beweismittelverfahrens ab. Derzeit liegt Scheriau nämlich mit seinem Dutzend Schiffen ohne Pachtvertrag – also de facto illegal – an der Donaulände.

Die Gespräche zwischen dem Hafen Wien, der die Lände verwaltet, und dem Anwalt von Herrn Scheriau würden nach wie vor laufen, heißt es von beiden Seiten. Allerdings ist die Vertragsunterzeichnung bisher immer an der fehlenden Versicherung für die Schiffe gescheitert. „Ob der Hafen von dieser unerfüllbaren Forderung abweicht, weiß ich nicht“, sagt Anwalt Manfred Schiffner.