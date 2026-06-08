Sachverständiger prüft Schiffe von Wiener Kult-Kapitän
Zwei Schiffe sind im April in der Donau gesunken. Seitdem liegt der Fokus wieder vermehrt auf Kult-Kapitän Franz Scheriau und seiner Schiffsammlung, der KURIER hat berichtet. Besonderes Augenmerk legt dieser Tage ein Sachverständiger auf die an der Donaulände (zum Teil an Land) liegenden Schiffe.
Im Zuge eines nun eingeleiteten Beweismittelverfahrens soll er herausfinden, in welchem Zustand sich die Schiffe befinden – und weshalb zwei davon gesunken sind. Einmal sei der Sachverständige schon vor Ort gewesen, sagt Franz Scheriau. Einen zweiter Besuch sei noch ausständig. Dass ein Sachverständiger ein Gutachten erstellt, bestätigen sowohl der Hafen Wien als auch Manfred Schiffner, dem Anwalt von Scheriau.
Unerfüllbare Forderung
Wie die Zukunft des Kult-Kapitäns aussehen wird, hängt also wohl noch vom Ausgang des Beweismittelverfahrens ab. Derzeit liegt Scheriau nämlich mit seinem Dutzend Schiffen ohne Pachtvertrag – also de facto illegal – an der Donaulände.
Die Gespräche zwischen dem Hafen Wien, der die Lände verwaltet, und dem Anwalt von Herrn Scheriau würden nach wie vor laufen, heißt es von beiden Seiten. Allerdings ist die Vertragsunterzeichnung bisher immer an der fehlenden Versicherung für die Schiffe gescheitert. „Ob der Hafen von dieser unerfüllbaren Forderung abweicht, weiß ich nicht“, sagt Anwalt Manfred Schiffner.
Derzeit kämpft Scheriau aber noch mit ganz anderen Problemen: Insgesamt 30.000 Euro soll der 74-Jährige für die Bergung seiner zwei gesunkenen Schiffe bezahlen. Insgesamt drei Rechnungen habe Scheriau erhalten, wie sein Anwalt erklärt. Zwei von der Berufsfeuerwehr, eine vom Wiener Hafen. Bezahlen könne Franz Scheriau die Schulden aber „nie im Leben“, sagt Schiffner.
Allerdings, so der Anwalt, erhärte sich der Verdacht der schweren Sachbeschädigung. Schon im April mutmaßte der Kult-Kapitän, dass seine Schiffe versenkt worden sein könnten. Nun stünden zwei konkrete Personen im Raum, sagt Schiffner. Diese hätten in der Vergangenheit angekündigt, die Schiffe Scheriaus versenken zu wollen. „Ich werde in dieser Causa Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einbringen“, sagt Anwalt Manfred Schiffner.
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