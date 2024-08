Hafen Wien sucht um Räumung an: Warum ein Kapitän von Bord muss

(K)ein Haus an Land

Dass sich das so ergeben hat, ist allerdings Zufall. Mit 14 Jahren begann Scheriau seine Karriere als Schiffsjunge. Als Ölfrächter und Weltumsegler bereiste er dann die Weltmeere, bevor es ihn zurück in seine Heimat Leoben in der Steiermark zog, wo er ein Haus baute. „Nur, um dann festzustellen, dass ich mit dem Landvolk nicht leben kann“, sagt Scheriau. Glück also, dass genau zu der Zeit ein befreundeter Kapitän von einem Schiff wusste, dass im Donaudelta vor sich hinrottete. Das Kaiserschiff.

Kurzerhand entschied sich Scheriau deshalb, sein Haus am Land wieder zu verkaufen und das Schiff nach Wien zu schleppen, um es zu restaurieren. Erfahrungen in diese Richtung hatte er schließlich bereits gesammelt: „In Holland haben wir einen Ost-Indien-Frachtensegler restauriert. In Neuseeland einen Walfänger.“