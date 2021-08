Sachbeschädigung: Sprayer hinterlässt Graffitis auf Kirchenmauer

In der Nacht von Montag auf Dienstag verständigten Zeugen die Polizei. Sie gaben an, einen Mann dabei beobachtet zu haben, wie er eine Kirchenmauer mit Spraydosen besprühte. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter noch in Kirchennähe anhalten. Auf der Kirchenmauer fanden sie zudem zwei frische Graffitis, einen Schriftzug und ein Symbol.

Der 18-Jährige bestritt bei seiner Anhaltung, für die Graffiti verantwortlich zu sein. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Bericht von Lorenz Lohr

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: