S1-Sperre nach Lkw-Unfall: Zäher Verkehr auf A4

Der Tunnel Rannersdorf bleibt bis auf Weiteres in Richtung Knoten Vösendorf gesperrt. Der Verkehr wird seit einem LKW-Brand am Montag in den frühen Morgenstunden großräumig über die A4 und die A23 umgeleitet.

Ein KURIER-Lokalaugenschein am Dienstagmorgen zeigt, dass es – speziell im Frühverkehr – zu erheblichen Verzögerungen kommt.