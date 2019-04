Lkw-Brand: Lenker fuhr mit technischem Defekt in den Tunnel

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren Schwechat und Rannersdorf um Montag kurz vor 4.30 Uhr in der Früh in den gesperrten S1-Tunnel bei Rannersdorf einfuhr, schlug ihnen dichter schwarzer Rauch entgegen. „Dann hat sich die Rauchabzugsanlage eingeschaltet, dadurch ist die Sicht besser geworden“, sagt Maximilian Puhane, Sprecher der Feuerwehr Schwechat, zum KURIER.

Ein brennender Lkw, der Werkzeug geladen hatte, stand seit zehn Minuten in Brand und sorgte für im 600 Meter langen Tunnel auf der Schwechater Schnellstraße für ein regelrechtes Inferno. Laut Polizei war dem Fahrer vor der Einfahrt in den Tunnel aufgefallen, dass die Lenkung leicht flatterte. Er blieb schließlich am Pannenstreifen stehen und bemerkte, dass es hinter dem Vorderreifen brennt.

Lenker versuchte vergeblich zu löschen

Der Lenker versuchte noch, die Flammen mit seinem Feuerlöscher zu löschen, ergriff dann jedoch mit dem Lenker eines nachfolgenden Lastwagens die Flucht. Als sich die Feuerwehrleute schließlich unter Atemschutz die letzten 80 Meter zum Brandherd bahnten, stand der Lkw bereits in Vollbrand. Glücklicherweise war der Tunnel bis auf zwei Schwerfahrzeuge leer. Die Ladung, Werkzeug in Plastikverpackungen und Kartonagen und die Lkw-Plane hatten für eine starke Rauchentwicklung gesorgt.