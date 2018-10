Runder Tisch: Tierhaltung bleibt Länderkompetenz

Die Polizeigewerkschaft FCG hält sich mit Reaktionen derzeit noch zurück, wie deren Bundesvorsitzender Reinhard Zimmermann erklärt: „Schauen wir erst einmal, was für ein Gesetz überhaupt kommen soll, bevor wir über den Vollzug sprechen.“

Die Forderung des Gemeindebundes für mehr Polizeikontrollen kam just an dem Tag, an dem zwei Beamte in Salzburg eine schmerzhafte Begegnung mit einem Listenhund hatten. Die beiden waren zu einer Hundewiese gerufen worden, weil sich ein anderer Hundebesitzer über ein Tier beschwert hatte. Als die Polizisten eintrafen, ging ein Dogo Argentino auf sie los und biss beiden in den Arm.