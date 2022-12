Rund 5.000 Menschen sind laut Veranstalter am Sonntag auf die Wiener Ringstraße gegangen, um diese in ein "Lichtermeer für das Recht auf Inklusion" zu verwandeln. Die zivilgesellschaftliche Initiative "#YesWeCare" um Daniel Landau und Roman Scamoni will damit Bewusstsein für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf schaffen. "Was wir tun können, ist in den Köpfen der Menschen zu verankern, dass Inklusion ein Menschenrecht ist.", sagte Landau nach der Veranstaltung zur APA.

Das Lichtermeer solle ein Zeichen setzen für eine inklusive Gesellschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam leben und Kindern und Jugendlichen inklusive Bildung und somit gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird, hieß es von den Veranstaltern. Eine zentrale Forderung war am Sonntagabend ein Rechtsanspruch auf ein elftes und zwölftes Schuljahr für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf.