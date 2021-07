Rudolfsheim-Fünfhaus: 52-Jähriger von Jugendlichen ausgeraubt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ein 52-jähriger Mann von Jugendlichen ausgeraubt worden sein. Das Opfer wurde von den Verdächtigen von der Seite zu Boden gestoßen. Danach wurde dem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Die Burschen ergriffen dann die Flucht.

Im Zuge einer Sofortfahndung stoppte die Polizei jedoch drei Verdächtige im Alter von 15, 16 und 17 Jahren. Die Identität der mutmaßlichen Täter wurde festgestellt, das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

