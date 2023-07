Rudern auf der Alten Donau: „Wie spazieren gehen übers Wasser“

Doch zum Glück gibt es so nette Zeitgenossen wie den vierfachen Weltmeister im Zweier, Christoph Schmölzer. Der dreht sich stets mit einem Lächeln, nie anklagend, um, wenn der Quereinsteiger in seinem Rücken erneut seinen perfekt getimten Ruderschlag zunichtemacht. Für den ehemaligen Weltklasse-Athleten ist das Rudern „ein wichtiger Teil in meinem Leben“.

Doch anders als in seiner aktiven Zeit rudert Schmölzer heute nur mehr, um sich von seinem körperlich fordernden Beruf als Zahnarzt zu erholen: „Für mich ist Rudern eine runde, gesunde Bewegung. Es ist wie spazieren gehen übers Wasser.“ Davon ist sein Hintermann so weit entfernt wie der legendäre „1.000er-Baum“ vom Wasserpark an der oberen Alten Donau.

Gemeinsam mit dem ehemaligen Welt- sorgt auch eine regierende Europameisterin in unserem bunt zusammengewürfelten Vierer für etwas mehr Tempo: Chiara Halama ist Europas Beste im Coastal Rowing, also dem Rudern auf dem Meer – einer Disziplin, die bei den Spielen 2028 in Los Angeles olympisch werden soll. Die 24-Jährige trainiert sieben Tage pro Woche, und das jeweils zweimal. Einig ist sich Halama mit der äußerst umsichtigen Steuerfrau Helga Kainz, dass das Rudern „die einzige sitzende Tätigkeit ist, die der Haltung dient“.