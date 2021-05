Rote Ampel ignoriert: Radfahrer attackierte Beamte

Ein Radfahrer, der am Dienstag gegen 23.15 am Praterstern in Wien-Leopoldstadt eine rote Ampel ignoriert hatte, war gegenüber den einschreitenden Polizisten alles andere als einsichtig: Er entschied sich stattdessen für einen Fluchtversuch.

Als dieser scheiterte, weigerte sich der US-Amerikaner, seine Identität zu verraten und wehrte sich handgreiflich, wodurch die beiden Beamten leicht verletzt wurden, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

