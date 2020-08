Rot-grünes Hickhack um Radweg für die Landstraßer Hauptstraße

von Theresa-Marie Stütz

Aus der Sicht der Initiative "Platz für Wien" habe alles so vielversprechend begonnen: Noch am 19. August habe Erich Hohenberger, SPÖ-Bezirksvorsteher der Landstraße, in einem Gespräch versichert, dass er sich für einen baulich getrennten Radweg auf der Landstraßer Hauptstraße einsetzen werde, heißt es seitens der Gruppe, die sich für Klimaschutz und Verkehrssicherheit stark macht.

Doch schon am nächsten Tag sei von dieser Entschlossenheit keine Spur mehr gewesen. Denn Hohenberger hätte laut Grünen Landstraße in einem Telefonat mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein verkündet, dass aus den Plänen doch nichts wird. Der Grund: Parkplätze.