Rohrbruch: Straße in Wien-Donaustadt unter Wasser

Die Wiener Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr wegen einem Wasserrohrbruch in der Breitenleerstraße in Wien-Donaustadt alarmiert.

Einige Fahrzeuge, die hier geparkt wurden, standen im Wasser. Ob es größere Schäden an den Fahrzeugen gibt, ist nicht bekannt.

Sofort wurden Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt und eine Umleitung organisiert. Laut der Feuerwehr gibt es keine Beeinträchtigungen bei der Wasserversorgung vor Ort.

