Aggressiver Betrunkener verletzt drei Polizisten

Ein stark alkoholisierter Mann wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt angehalten. Der 43-Jährige verhielt sich am Franz-Josefs-Kai äußerst aggressiv und hatte keine Hose an.

Die Beamten forderten den Mann auf, diese wieder anzuziehen, daraufhin attackierte er einen Polizisten mit einem Schlag ins Gesicht. Im Handgemenge verletzte er insgesamt drei Polizisten leicht und wurde festgenommen.

Laut Polizei wurden im vergangenen Jahr insgesamt 392 Polizisten durch Gewalt verletzt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: