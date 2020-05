Beim Rockfestival hört halb Wien mit

Bis "Rock in Vienna" am späten Samstagabend mit KISS zu Ende geht, dürften noch in etlichen Gärten bzw. auf Balkonen erhöhte Dezibelwerte vorherrschen. Denn es bleibt sommerlich warm. Die Meteorologen von Ubimet prognostizieren für Samstag einen trockenen und sehr freundlichen Tag mit Tageshöchsttemperaturen von 31 Grad Celsius. Am Sonntag wird es schwül und bis zu 32 Grad heiß. Erst im Laufe des Nachmittags ziehen Quellwolken auf, am Abend besteht leichtes Gewitterrisiko.

Wer das Wochenende nicht auf dem "Rock in Vienna"-Festival verbringt, hat in den Wiener Freibädern die Möglichkeit, sich abzukühlen. Im Schafbergbad sind zurzeit das kühlste und das wärmste Becken zu finden: im großen blauen Pool hat das Wasser erst 22 , im kleineren roten 25 Grad. In der Alten Donau dürfte bis Samstag die Wassertemperatur auf 23 Grad ansteigen, während die Neue Donau mit rund 18 Grad eher noch etwas für Hartgesottene ist. Mehr dazu auf kurier.at/wetter/badewetter.