Robbenbaby Alada ist tot

Aladas Mutter hatte die Kleine bereits nach ein paar Tagen nicht mehr gesäugt und so wurde sie rund zwei Wochen mit der Hand aufgezogen. "Wenn eine Mutter in freier Wildbahn ihr Junges verstößt, ist es in zwei Tagen tot", erklärt. „Sie nahm kontinuierlich an Gewicht zu und zeigte ein normales Allgemeinbefinden. Am 4. August traten plötzlich gesundheitliche Probleme auf. Das geht von einem Tag auf den anderen und mann kann nichts machen."Der Gesundheitszustand der Robbe verschlechterte sich trotz fachtierärztlicher Behandlung zunehmend und sie musste letztendlich leider eingeschläfert werden“, so. "Es ist natürlich sehr mühsam und traurig, wenn man vier Wochen Arbeit und Gefühle investiert - letztlich für nichts."

Ein Zusammenhang zwischen dem Tod der beiden Robbenbabys bestehe laut Balfanz nicht. "Es war einfach Pech. Ein Herzfehler kommt bei Robben häugfig vor." Die beiden Jungtiere hatten den selben Vater, Commandante. Über die mögliche Ursache diskutieren die Fachtierärzte des Tiergarten Schönbrunn nun mit internationalen Experten. Aladas Mutter Kelo geht es indes gut und sie befindet sich bei der Gruppe.