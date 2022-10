Riesenrad im Prater ging zu Halloween in Flammen auf

Statt der brennenden Figur wurde das 125 Jahre alte Riesenrad mit aufwendiger Pyrotechnik ausgestattet und am Abend entz├╝ndet. In Brand gesteckt wurde das Wahrzeichen durch die schwarze Kaiserin auf der Panorama-Plattform, inszeniert durch die bekannte Theatergruppe Nesterval. F├╝r die Show drehte sich das brennende Riesenrad au├čerdem in die ÔÇ×falscheÔÇť Richtung.