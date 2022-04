Reumannplatz: Arbeiten bei U1-Station starten zu Ostern

Zwischen den Stationen Reumannplatz, Troststraße und Altes Landgut müssen daher alle Züge abwechselnd das andere Gleis benutzen. Somit kann nur jeder zweite Zug vom Reumannplatz weiter bis zur Endstation Oberlaa fahren.

Im südlichen Streckenabschnitt steht damit alle zwölf Minuten ein neuer Zug zur Verfügung, heißt es bei den Wiener Linien. Zwischen Leopoldau und Reumannplatz sind die Züge alle sechs statt fünf Minuten unterwegs.

Die Arbeiten beginnen am Karfreitag (22 Uhr) und enden – vorerst – am Ostermontag mit Betriebsschluss.

Bauarbeiten in den Sommerferien abgeschlossen

Gearbeitet wird in mehreren Phasen. Am letzten April-Wochenende (von Freitag bis Sonntag) und am Pfingstwochenende (von Freitag bis Montag) kommt es somit erneut zu Einschränkungen. In den Sommerferien – drei Wochen lang ab Mitte Juli – werden die Bauarbeiten dann abgeschlossen.

Ab 25. April wird dann die U1-Station Kaisermühlen saniert, bis August werden die Züge dort nicht halten.