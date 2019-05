Requiem im Stephansdom: Lauda-Abschied am Mittwoch

Der Tod von Niki Lauda hat Österreich und den Motorsport wenige Tage vor dem Formel-1-Klassiker in Monaco tief getroffen. Wie die Familie in der Nacht auf Dienstag in einer E-Mail mitteilte, war der 70-jährige dreifache Formel-1-Weltmeister und Flug-Unternehmer am Montag im Kreis seiner Familie verstorben.