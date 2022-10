Repair-Festival in Wien: Ein Hoch der Reparatur

Mit dem Festival will sie nun einen Beitrag leisten, mit Ressourcen achtsamer umzugehen: „Meine Intention ist, die Menschen dazu zu inspirieren, weniger zu konsumieren.“

Breites Angebot

Die Mittel ihrer Wahl sind dabei vielfältig gewählt. Von Ausstellungen über Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen einerseits bis hin zu Praxis-Workshops und Grätzl-Walks zu lokalen Reparaturbetrieben andererseits spannt das Repair-Festival mit mehr als 100 Veranstaltungen einen weiten Bogen über das Thema.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem geradezu „obszönen“ Umgang mit Textilien in unserer Gesellschaft. Ausbeuterische Produktionsbedingungen, Ressourcenverschwendung und katastrophale Umweltfolgen – „Fast Fashion ist ein Irrsinn“, sagt Zickler. „Wir könnten jetzt aufhören, weitere Textilien zu produzieren und hätten genug für die nächsten zehn Jahre.“

So gibt es etwa in der Festivalzentrale im Volkskundemuseum laufend Workshops zum Thema „Visible Mending“, also dem sichtbaren Flicken von Kleidung mittels Patches.

"Reparatur ist cool"

Geboten wird aber auch die Live-Restaurierung eines historischen Kachelofens, Fahrrad-Reparaturworkshops oder die Möglichkeit, defekte Elektro-Kleingeräte von Expertinnen und Experten auf ihre Reparatur-Tauglichkeit hin abklopfen zu lassen. „Reparatur ist cool, Reparatur ist Selbstermächtigung und man kann auch Spaß dabei haben“ – das will Zickler vermitteln.

Das Interesse am Thema sei jedenfalls von Beginn an groß gewesen, erzählt sie. So mussten schon vor dem Beginn des Festivals Programme nachgedruckt werden und auch die rund 20 angebotenen Workshops für Schulklassen waren schnell ausgebucht.

Alle Infos und das detaillierte Programm: www.repair-festival.wien.